Horeca en inburgeren

utrecht - Vanaf 1 maart vormt cultureel café Bij de Steef! een koppel met Queridon taal en horeca.

Nadat Bij de Steef! eind december 2019 na drie jaar afscheid nam van haar vaste cateraar gaf ze zichzelf twee maanden de tijd om een nieuwe invulling te geven. Niet alleen aan haar concept als het cultureel café van ZIMIHC theater Stefanus maar ook aan de horeca. En toen liep ze Queridon, een oude bekende, letterlijk tegen het lijf en sloeg de vonk over.

Queridon heeft als motto: 'inburgeren door mee te doen'. Want door te doen, leert men een nieuwe taal het snelste. Dat praktiseert ze door taal- en horecaonderwijs te combineren. En dat kan uitstekend Bij de Steef! Want zij heeft én een echte horecakeuken én aparte cursusruimtes. Vanaf zondag 1 maart zal een groep van tien Queridon-cursisten daarom verse happen, lunches en maaltijden bereiden die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de activiteiten Bij de Steef! Een pittige activiteit vraagt om pittige happen, een zwoele activiteit om exotische. De variatie maakt dat de nieuwkomers direct op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen als ze het traject in september 2021 hebben doorlopen.

Kom vooral meegenieten en ervan proeven want het vernieuwde culturele programma in het café en de horeca van Queridon beloven een mooie liefde te worden.

