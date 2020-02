Nul-op-de-meter: 97 procent dreven Overvecht stemt voor

Voor de Kwango-, KasaÏ- en Gambiadreef, in Utrecht Overvecht, maakte Portaal met DuraVermeer en een meedenkgroep van bewoners een renovatieplan. 97% van de bewoners stemde daarmee in. Na de werkzaamheden hebben de woningen een moderne en frisse uitstraling.

utrecht - De eerste bewoners zijn blij met hun comfortabele woning. Het gaat om 110 appartementen in de sociale huur, verdeeld over 12 portieken, in 4 woonlagen. De begane grond bevat enkele slaapkamers, bergingen, garages en entrees.

Eind 2019 werden de isolerende maatregelen in een eerste portiek uitgevoerd. De gevels werden aangepakt terwijl de bewoners in de woning bleven wonen. Er is een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd. De vloeren boven garages en bergingen werden geïsoleerd. Het gas werd afgesloten en er worden zonnepanelen geplaatst. Dat duurde maximaal 4 weken per woning. De werkzaamheden verliepen goed. Leerpunt bleek dat we meer aandacht moeten besteden aan het omgaan met de nieuwe installaties. Naast een boekje is een mondelinge uitleg nodig. Een bewoonster van het eerste portiek zegt: "Het is echt een heel groot verschil. We hoeven niet meer met dekentjes en dikke sokken te zitten. We hadden dit echt nodig!" De vrouw zit in de meedenkgroep en wil nog wel wat verbeteringen bespreken, zoals: "Het deels verlaagde plafond voor het ventilatiesysteem dat wel erg ingrijpend is. Een slaapkamer of keuken wordt er erg klein van". De aannemer gaat kijken of dat anders kan. Alle bewoners krijgen een inductie kooktoestel vergelijkbaar met het toestel dat men had. Vanwege de overlast ontvangt elk huishouden een financiële tegemoetkoming. Gelijke woonlasten Alle woningen zijn aangesloten op de stadsverwarming. Eneco heeft onlangs een biomassacentrale in gebruik genomen. De levering van de duurzame warmte uit deze centrale wordt aan deze woningen toegerekend. Daarom mogen we van de rijksoverheid een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) berekenen (vooruitlopend op een wetswijziging). Tot nu toe werd een EPV alleen toegepast bij aardgasvrije woningen met een warmtepomp. De EPV wordt berekend op basis van het gemiddelde verbruik van de afgelopen 3 jaar. De woonlasten voor de huurders blijven gelijk! Eind 2020 klaar In een deel van de woningen komt een nieuwe keuken, douche en toilet. Dit is afhankelijk van de ouderdom. Daarnaast wordt onderhoud gedaan aan balkons, entrees, riolering en leidingen. Alles moet voor eind 2020 klaar zijn.