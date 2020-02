Lezing: 'Schittering aan het hof van de Romanovs'

In het kader van de tentoonstelling Dress to Impress brengt kunsthistorica Lika Smirnova op zondag 23 februari een lezing over de weelderige sieraden van de Romanovs. De in Rusland geboren Smirnova heeft altijd een grote belangstelling gehad voor kostuumgeschiedenis. Hier zijn sieraden onlosmakelijk mee verbonden.

utrecht - De Russische geschiedenis in de periode vanaf Peter de Grote is en blijft fascinerend, zeker gezien de extreme weelde en uitbundige levensstijl van de Russische elite, waar het hof van de Romanovs wel exemplarisch voor was. De negentiende eeuw was voor de Russische upperclass een ware Belle Epoque. Juwelen en rijk versierde kleding hoorden daarbij. Europese vorstenhuizen en de Beau Monde van die tijd konden er alleen maar van dromen zich deze exuberantie te kunnen veroorloven. De Russische High Society stak daarin de rest van Europa naar de kroon.

De lezing is om 11.30 uur. Prijs: € 18,- per persoon, Museumkaart € 15. Tickets via Geelvinck Museum, resterende tickets op de dag zelf aan de kassa beschikbaar. Kijk op www.popupmoa.nl voor het complete programma. In samenwerking met Museum Geelvinck zijn er vaak concerten in Pop-up Museum Oud-Amelisweerd.