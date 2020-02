Fijne sfeer campagne 'Eet met je hart'

Roberto Cancian

'Mijn leven heeft weer kleur'

Afgelopen week kwamen ouderen, vrijwilligers en betrokken partijen in restaurant de Zindering bij elkaar om onder het genot van een glaasje bubbels en een feestelijke brunch het bedrag te onthullen dat de stichting Eet met je Hart met de campagne heeft opgehaald. "Het was de bedoeling dat burgemeester Jan van Zanen, die al zeven jaar een trouwe ambassadeur is, het bedrag zou onthullen. Hij voelt zich echter niet lekker en komt niet", zei Marjolein Bazen vooraf enigszins teleurgesteld.

UTRECHT - Het kon de pret bij de aanwezige ouderen echter niet drukken. Ook niet bij de 93-jarige Bep Pels uit Overvecht. ''Ik ben hier sinds vorig jaar bij toen ik er over hoorde bij de pedicure, de voetenpeuteraar", vult ze aan. De 83-jarige Loes, die als vrijwilligster betrokken is bij de organisatie, hoort het aan met een glimlach. ''Het is de bedoeling dat mensen hier gezellig met elkaar praten en van de lunch genieten", geeft Loes aan.

Geen contact meer

Dat doet Bep Pels met volle teugen. ''Het is leuk hier. Zelf woon ik in een seniorenwoning in Overvecht, maar tegenwoordig wonen daar allerlei mensen. Van starters tot asielzoekers en tweeverdieners. De mensen zoeken tegenwoordig geen contact meer en dat doe ik wel natuurlijk. Vanmorgen zat ik op Dennis, de chauffeur die ons kwam ophalen, te wachten maar mensen hebben steeds minder interesse om met elkaar te praten."

Klagen wil Bep Pels niet en dat doet ze dan ook niet. ''Klagers hebben geen nood, anders denken mensen, daar heb je haar weer."

Even later wordt het opgehaalde bedrag door de vrijwilligers van de stichting zelf onthuld. "Van 1 november tot eind december hebben de Utrechtse horeca zich ingezet voor ouderen uit de stad. Met de campagne 'Eet met je hart' werd eenzaamheid op de kaart gezet. In bijna honderd horecagelegenheden werd gevraagd om één extra euro op de tafelrekening te zetten. Met de opbrengst worden vele waardevolle ontmoetingen voor eenzame, kwetsbare ouderen georganiseerd", legt Marjolein Bazen het idee uit.

In Utrecht zijn er circa 250 ouderen die in hun eigen buurt maandelijks met elkaar eten.

Verhalen gedeeld

Doordat ze elkaar met regelmaat zien, worden persoonlijke verhalen gedeeld en ontstaan er nieuwe waardevolle contacten en vriendschappen. Met de opbrengst kan de stichting komend jaar verder met het organiseren van ontmoetingen voor ouderen. "Het is leuk onder elkaar, maar ouderdom hoeft niet per definitie geïdentificeerd te worden met eenzaamheid en gezelligheid", zegt Bep. De gezellige sfeer hangt er wel degelijk in het restaurant van de Schouwburg. "Het contact en de harmonie zorgt daar voor. Daar staat de stichting ook voor, eten brengt mensen bij elkaar", zegt Loes. Dan wordt de opbrengst onthuld: 25.974 euro. Het bord op het podium, 'Mijn leven heeft weer kleur', heeft geen toelichting nodig.