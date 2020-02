Nanda stort zich op feelgood-romans

Bert Nijenhuis

Nieuw boek 'Leugens in de lente'

Na eerder al de focus te hebben verlegd van kinderboeken naar volwassenenliteratuur, wist Nanda Roep na 'Sable' uit 2017 dat ze klaar was met autobiografische romans. De uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek dat romans van vrouwen lager worden ingeschat, bracht haar een jaar geleden van slag, maar leidde tegelijkertijd tot nieuwe inzichten. De in Utrecht geboren en getogen schrijfster besloot zich te storten op feelgood-romans. Het eerste resultaat 'Leugens in de lente' wordt deze week gepresenteerd.

UTRECHT - 'Life changing', noemt Nanda het onderzoek dat aantoonde dat literatuur geschreven door mannen hoger worden aangeschreven. "Ik dacht terug aan mijn eigen ervaringen met uitgeverijen, boekwinkels en lezers. Ik ben geregeld tegen onzichtbare muren aangelopen, nu wist ik waarom. Na een paar weken met mijn ziel onder de arm te hebben gelopen, ben ik opgekrabbeld en gaan onderzoeken welke kant ik op wilde." Daarbij werd ze op het juiste spoor gezet door de Australische schrijfster Liane Moriarty. "Haar boeken werden mijn houvast. Bij het genre feelgood wordt vaak gedacht aan 'meisje ontmoet jongen'-verhalen, maar Moriarty gaat veel dieper. Bij haar lopen wel drie of vier plots door elkaar en ze zijn nooit voorspelbaar."

Geïnspireerd begon Nanda te schrijven aan wat ze 'een feelgood-roman met een randje' noemt. "'Leugens in de lente' gaat over drie vrouwen, een dertiger, een veertiger en een zestiger. De eerste is jong weduwe geworden, de tweede wordt verlaten door haar man en de derde heeft geen contact met haar kleindochter. Zonder dat ze het weten, zijn hun levens met elkaar verbonden. Er zit volop drama en spanning in. Net als detective-elementen, want er gebeurt een ongeluk dat vragen oproept als: wie is het slachtoffer en wie is de dader?" Voor de verhaallijnen putte de schrijfster uit de periode dat ze vanuit Utrecht als journaliste werkte. "Toen ik voor Viva schreef, heb ik veel levensverhalen van lezers gelezen. Die zaten nog in mijn achterhoofd en kwamen goed van pas."

Nanda werkte tijdens het schrijven samen met een boekengroep van vrouwelijke leesliefhebbers. "Een heel gemêleerd gezelschap van vrouwen tussen de dertig en zestig jaar. Zij kregen elke paar maanden nieuwe hoofdstukken, die ze van commentaar voorzagen. Het is niet zozeer dat ik van ze wilde weten of het goed was, maar wel of ze het een lekker verhaal vonden. Het is altijd leuk om de lezers op het verkeerde been te zetten. Dat is volgens mij aardig gelukt, want de dames van de boekengroep waren in shock over het plot."

Nanda zegt in feelgood-romans haar genre te hebben gevonden. Een volgend boek staat in de steigers en samenwerken met een boekengroep smaakt naar meer. "Het was zo gezellig met de dames. Tijdens het schrijfproces zijn er twee oma geworden. Je bouwt echt een band op. Ik wist dan ook gelijk wie straks de eerste exemplaren van 'Leugens in de lente' moeten krijgen. Zij!"