Honderden kinderen helpen Bibliotheek Utrecht bij boekverhuizing

Met het doorgeven van het boekje nijntje en nina aan de vijfjarige Marie van den Driessche gaf burgemeester Jan van Zanen het startsein voor de boekverhuizing. Aangemoedigd door verschillende boekfiguren en burgemeester Van Zanen zorgden de deelnemers ervoor dat de boeken in een uur hun nieuwe thuis bereikten. Uiteindelijk brachten alle kinderen gezamenlijk het laatste boek -Beestje, waar ben je?- over de drempel van de Bibliotheek Neude.De activiteiten die om 12.00 uur startten in de Centrale Bibliotheek trokken ruim 1000 deelnemers. Kinderen vermaakten zich onder meer met voorstellingen van Hakim, percussiegroep de Vuilnismannen en theatergroep Knars. Ook de workshops van auteur Janneke Schotveld (Superjuffie) en illustrator Sanne te Loo waren populair bij de jonge aanwezigen, evenals het schminken en het laten zetten van een literaire tattoo.16 februari was de Centrale Bibliotheek voor het laatst open. ''Dit is na 45 jaar bibliotheek aan de Oudegracht een feestelijke afsluiting'', aldus Ton van Vlimmeren, directeur van de Bibliotheek Utrecht. ''Prachtig om te zien dat zoveel kinderen en hun ouders weer en wind hebben getrotseerd om samen met de bibliotheek de eerste boeken te verhuizen.''Cor Jansen, directeur van Utrecht Marketing: ''Alles bij elkaar heeft elk kinderboek 350 meter afgelegd. Wat een gaaf gezicht. Samen met de Bibliotheek Utrecht, scholen, vrijwilligers én natuurlijk de kinderen zelf hebben we met deze Culturele Zondag een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van de Utrechtse lees-, schrijf- en boekencultuur. Nu op naar de opening van de Bibliotheek Neude op 13 maart.''