Tsjechische Nostitz kwartet speelt 'Op het laatst |Uit mijn leven'

UTRECHT - Op zaterdagavond 29 februari geeft het Tsjechische M. Nostitz Quartet om 20.00 uur een concert in de Rehobothkerk in Utrecht.

Naast de laatste strijkkwartetten van Haydn en Mozart spelen ze het kwartet ‘Uit mijn leven’ van Smetana.



Grijp nu uw kans om dit vermaarde strijkkwartet beter te leren kennen. Bezoek het concert op 29 februari om 20.00 uur in de Rehobothkerk in Utrecht en kom luisteren naar de schoonheid van de verschillende strijkkwartetten in programma’s ‘Op het laatst | Uit mijn Leven’.

Meer informatie & kaarten bestellen op www.nostitzquartet.eu