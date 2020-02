Utrecht viert ‘Doe Vriendelijk Dag’ op de Langste Bank van Nederland

Vier 'Doe Vriendelijk Dag' op de Langste Bank van Nederland

UTRECHT - Ter ere van Internationale Doe Vriendelijk Dag staat op maandag 17 februari de Langste Bank van Nederland op Utrecht Centraal. Op deze heerlijke loungeplek kunnen reizigers elkaar begroeten, met anderen in gesprek raken en iets vriendelijks voor een ander doen.

Geef het door

De Internationale Doe Vriendelijk Dag, de dag waarop iedereen iets aardigs doet voor zijn of haar medemens. De Doe Vriendelijk Dag is ooit bedacht door een Nieuw-Zeelander die met kleine daden andere mensen wilde opvrolijken, in de hoop dat zij dat weer voor anderen gaan doen.

Kleine daden, groot plezier

Wat de initiatiefnemers hopen te zien op de Langste Bank van Nederland? Simpel: kleine goede daden. Een vrolijke lach of een vriendelijke groet om zo in contact te komen voor een gezellig gesprekje. Deel een welgemeend complimentje uit. Of sta op voor iemand anders – zelfs als de bank wel héél lekker zit.

Passen en meten

De Langste Bank van Nederland staat op een vlak dat precies 9 bij 9 meter groot is. Om daar een bank voor 100 personen in te krijgen… dat is passen en meten geblazen. Het resultaat mag er gelukkig zijn: 27 meter bank met een comfortabel plekje voor iedereen! Bovendien maken bankzitters kans op leuke prijzen en cadeautjes van Leen Bakker – ook zo'n vriendelijke daad.

Waarom? Leen Bakker vindt vriendelijkheid belangrijk

Het klinkt heel gewoon, maar soms vergeten we even hoe gemakkelijk het is om vriendelijk tegen elkaar te doen. Leen Bakker ziet het zo: juist door het geven van positieve energie, krijg je zelf ook een glimlach op je gezicht. Met de Langste Bank trapt Leen Bakker bovendien de campagne Maatwerk voor Iedereen af. Deze campagne geeft iedereen de mogelijkheid om voor een vriendelijke prijs een eigen bank samen te stellen.