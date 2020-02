14 februari 2020

Reparatie aan trambaan Utrecht Science Park



UTRECHT - Het trambedrijf van de provincie Utrecht voert in het weekend van 22 en 23 februari 2020 in Utrecht Science Park werkzaamheden uit aan tramlijn 22. Het gaat om herstel – en reparatiewerkzaamheden aan de toplaag van het asfalt op de gecombineerde tram- en busbaan.





Het werk begint zaterdag 22 februari tussen 7.00 - 16.00 uur op de Heidelberglaan tussen de kruising met de Universiteitsweg en de Padualaan. Aandacht ligt vooral bij herstel van het wegdek ter hoogte van de Basket. Op zondag 23 februari worden tussen 7.00 -16.00 uur reparatiewerkzaamheden en uitgevoerd tussen de halte WKZ/Maxima en Universitair Medisch Centrum Utrecht.





Deze noodreparaties zijn gewenst omdat de asfalt laag waarover de trams en bussen rijden gebreken vertoont. Eind januari zijn om deze reden eveneens reparaties uitgevoerd aan deze combideklaag. De toplaag zal uiteindelijk vervangen moeten worden. Herstelwerkzaamheden zijn in de tussentijd noodzakelijk.





Hinder





Tijdens het werk worden gaten in het asfalt gevuld. Daarbij worden machines gebruikt die tijdelijk voor geluidsoverlast kunnen zorgen. Om hinder beperkt te houden, voeren we dit werk overdag uit. Tijdens het werk blijft altijd een rijbaan open, zodat er geen hinder is voor het openbaar vervoer en de bussen in het weekend kunnen blijven rijden. Om de veiligheid te waarborgen, zetten we verkeersregelaars in. Bedrijven en instellingen in de buurt van de trambaan op Utrecht Science Park blijven bereikbaar.