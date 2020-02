utrechtse lima keskin bakker danst in nieuwe video chip charlez

UTRECHT - De Utrechtse danseres Lima Keskin-Bakker (10) danst in de nieuwe videoclip ‘Wakka’ van urban artiest Chip Charlez.

Lima is nog maar 10 jaar oud en wil maar een ding: professioneel danseres worden. Ze danst al vanaf haar zevende jaar bij Touchée Dance Company aan de Adelaarstraat en traint elke dag.

Sinds vorig jaar danst ze ook bij wedstrijdteam en wereldkampioen CDKidz uit Veldhoven, onder leiding van Sergio Reis (bekend van o.a. Dance Dance Dance).

Samen met vijf andere kinderen uit het dansteam mocht Lima als jongste danseres de videoclip met Chip Charlez opnemen. ‘Het was superleuk! En Chip Charlez was heel aardig. Van tevoren ben ik wel even zenuwachtig, maar als ik eenmaal aan het dansen ben, gaat het direct weg.

De video ‘Wakka’ is vanaf 12.00 uur op Valentijnsdag te zien en te luisteren op alle social media kanalen.

Foto: Hester van de Belt