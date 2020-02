Stormschade? Wie betaalt de rekening?

Het stormt in Nederland. Nadat storm Ciara over ons land raasde werden we al snel weer gewaarschuwd voor storm Dennis. De stormschade loopt inmiddels in de vele tientallen miljoenen. Veel mensen met schade aan hun huis of auto vragen zich af hoe het nu precies zit met hun verzekering. Ofwel; wie draait er op voor de kosten bij een stormschade? Independer legt het uit.

Stormschade alleen gedekt bij echte storm

Als het gaat om schadevergoeding willen verzekeraars graag weten of de stormschade ook echt werd veroorzaakt door een storm. Officieel spreken we van storm vanaf windkracht 9. Maar verzekeraars leggen de grens lager. Zij vinden dat het al stormt bij windkracht 7. En dat is al hard genoeg om flinke schades te veroorzaken. Afhankelijk van het soort schade dat je hebt opgelopen kunnen je opstal-, inboedel- of autoverzekeringen in beeld komen. Heb je schade door regen, wind of overstroming, zonder dat er sprake is van storm? Dan ben je in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor de kosten.

Opstalverzekering : Vergoedt stormschade, zoals omgevallen bomen op je huis of schuttingen die omver zijn geblazen. Maar ook waterschade zoals lekkages en ondergelopen kelders.

: Vergoedt stormschade, zoals omgevallen bomen op je huis of schuttingen die omver zijn geblazen. Maar ook waterschade zoals lekkages en ondergelopen kelders. Inboedelverzekering : Als je spullen in het huis echt sneuvelen vanwege de storm dan is de schade ook gedekt. Bijvoorbeeld als een stuk van het huis instort waardoor je spullen beschadigen. Schade aan spullen in je huis worden niet vergoed als de ramen en deuren tijdens de storm nog open stonden. Ook vergoedt de verzekering schade aan tuinmeubilair.

: Als je spullen in het huis echt sneuvelen vanwege de storm dan is de schade ook gedekt. Bijvoorbeeld als een stuk van het huis instort waardoor je spullen beschadigen. Schade aan spullen in je huis worden niet vergoed als de ramen en deuren tijdens de storm nog open stonden. Ook vergoedt de verzekering schade aan tuinmeubilair. Autoverzekering : Ben je alleen WA verzekerd? Dan keert de verzekeraar helaas niets uit bij stormschade aan je auto. Heb je een WA+ (Beperkt Casco) of Allrisk (Volledig Casco) verzekering voor je auto? Dan is stormschade wel gedekt.

Wat moet je doen als je stormschade hebt?

Neem direct contact op met je verzekeraar.

Ruim de schade nog niet op, wacht op de expert.

Begin ook niet zelf met het herstel van de schade tot dat je alles rond hebt met je verzekering.





Eigen risico

Bij stormschade betaal je vrijwel altijd een eigen risico. Dit ligt meestal tussen de 225 en 500 euro. Het bedrag, verschilt per verzekeraar. Kijk dit nog even na in de voorwaarden van je verzekering. Let op: premies en voorwaarden veranderen regelmatig.