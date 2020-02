Bunschoten en Ennahachi winnaars Sportprijs Utrecht

UTRECHT - Woensdagavond zijn tijdens een feestelijke avond in de Jaarbeurs Utrecht de winnaars bekendgemaakt van de Sportprijs Utrecht 2019.

Lisa Bunschoten en Ilias Ennahachi zijn uitgeroepen tot sportvrouw en sportman van de stad Utrecht. Beiden deden dat voor de tweede keer op rij. Parasnowboarder Bunschoten veroverde in 2019 de wereldtitels op cross en banked slalom. Kickbokser Ennahachi kroonde zich tot wereldkampioen bij ONE Championships. Eerder al veroverde hij de wereldtitel bij drie andere bonden.

Tijdens de feestelijke avond ter gelegenheid van de Sportprijs Utrecht in de Jaarbeurs Utrecht op woensdag 12 februari werd N'Ketia Seedo (16) uitgeroepen tot talent van het jaar. De atlete van U-Track verbeterde in 2019 het Nederlands juniorenrecord op de 60 meter. De Oude Vier van Triton won in de categorie sportploeg met de zege in de Varsity. Bernard Schoonbeek van Protos werd de beste coach. Bourdif Gym werd winnaar in de categorie sportverenigingen en Zakaria el Mansori (UZV Zwemlust Den Hommel) werd uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar.

Bij de jaarlijkse fotowedstrijden won Geert Lommers zowel de prijs van de vakjury - voor een foto van voetballende meiden in de regen – als de publieksprijs – voor een foto van een gevecht tijdens het gala van Glory.

Tijdens de avond werd een tipje van de sluier opgelicht van de activiteiten die SportUtrecht en Wielerplatform Utrecht houden in de aanloop naar de start van de Vuelta in augustus dit jaar. Onder het project Vuelta Fietshub gaat een rondreizend fietsdorp vanaf april langs verschillende Utrechtse wijken en gemeenten in de provincie. In de Fietshub komen sport, cultuur, educatie en feest samen.

Als opwarmer konden genodigden voor de feestavond rond de Sportprijs Utrecht alvast kennismaken met de Plastic Track, de mobiele pumptrack (BMX-baan) die straks onderdeel zal zijn van het fietsdorp. Ook werd de website www.vueltafietshub.nl gelanceerd!

Overzicht winnaars Sportprijs Utrecht 2019

· Sportman: Ilias Ennahachi (kickboksen)

· Sportvrouw: Lisa Bunschoten (para-snowboarden)

· Sporttalent: N'Ketia Seedo (atletiek)

· Sportploeg: Triton Oude Vier (roeien)

· Sportcoach: Bernard Schoonbeek (volleybal)

· Sportvereniging: Bourdif Gym

· Sportvrijwilliger: Zakaria el Mansori (Zwemlust – Den Hommel)

· Sportfoto: Geert Lommers

