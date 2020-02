Ode aan het Portugese land

Magda Mendes, geboren en getogen in Lissabon, woont sinds vijftien jaar in Rotterdam. (Foto: PR) (Foto: )

Magda Mendes, geboren en getogen in Lissabon, woont sinds vijftien jaar in Rotterdam. (Foto: PR) (Foto: )

Magda Mendes presenteert Oliveiras, een ode aan het vergeten Portugese platteland. Haar concurrenten waren Waylon en Ruben Hein, maar toch ging de Gouden Notekraker 2018 - een prijs voor en door muzikanten - naar de Portugees-Rotterdamse zangeres Magda Mendes. Magda Mendes presenteert vanaf 15 februari Oliveiras. De start van de tournee is in TivoliVredenburg.

Utrecht - De zelfgeschreven liedjes zijn gesitueerd op het platteland van centraal Portugal. Een streek die recentelijk vaak het nieuws haalde doordat het geteisterd werd door diverse bosbranden. Een vergeten streek waarvan de geschiedenis in rook dreigt op te gaan. Magda Mendes, geboren en getogen in Lissabon, woont sinds vijftien jaar in Rotterdam en heeft de afgelopen jaren de Rotterdammers kennis laten maken met de uit Lissabon afkomstige Fado. Zij tourde met haar programma 'Silencio! de fado dwaalt door Rotterdam' langs alle uithoeken van de havenstad en bereikte zo een groot publiek. Met haar nieuwe album Oliveiras slaat ze een nieuwe weg in, verlaat ze de stad. Samen met Ward Veenstra schreef ze liedjes die stem geven aan verhalen die aan het vuur ontsnapt zijn. Verhalen over hoe haar vader António Oliveira dezelfde wortels lijkt te hebben als de eeuwenoude olijfbomen uit zijn geboortestreek.

Het programma duurt 75 minuten met pauze