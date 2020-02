Woeste Willem lijkt stoer

Sinds september opent Kanaal30 aan de Kanaalweg 30 een zondag in de maand haar deuren. Om 11.00 uur is er dan een jeugdtheatervoorstelling te zien voor kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders. 16 februari is het de beurt aan de voorstelling Woeste Willem van Harro van Lien; een verteltheatervoorstelling over stoer doen, bang zijn en over vriendschappen die je niet aan ziet komen. Kaartjes kosten 7,50 en zijn te bestellen via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-woeste-willem-4-harro-van-lien-87113088593.

Utrecht - Willem woont alleen aan de rand van het bos. Hij geniet van de rust die hij heeft verdiend na een leven vol gevaarlijke avonturen. Hij zingt zeeroversliedjes, loert wat door zijn verrekijker over het water tot opeens een klein jongetje de rust verstoort. Het jongetje is een landrot, duidelijk. Aan landrotten heb je niks. Landrotten zeuren. Om woest van te worden!

De voorstelling is een bewerking van het boek Woeste Willem van Dieter en Ingrid Schubert. Een voorstelling met herkenbare thema's voor kleine en grote mensen. Over elkaar begrijpen, emoties en vriendschap.



Harro van Lien is verteller, acteur en theatermaker. Zijn passie ligt bij betrokken theater. Hij maakt voorstellingen die het publiek raken, maar toch bemoedigen. Hij richt zich met zijn voorstellingen op kinderen in de basisschoolleeftijd. Hij maakt graag verhalen zonder een strak educatief/maatschappelijk doel.