Sponsoring en exploitatie bezoekerslift Dom geregeld

De financiering en de exploitatie van de bezoekerslift aan de Domtoren zijn donderdag formeel vastgelegd. Sponsor a.s.r., de gemeente Utrecht, Utrecht Marketing en de Stichting Utrechts EigenDom ondertekenden in de Domtoren de diverse contracten waardoor het voor iedereen mogelijk wordt tot vrijwel aan de top van de Dom te komen.

Utrecht - Afgelopen najaar maakte Utrechts EigenDom al bekend dat ze erin was geslaagd een sponsor te vinden die de aanschaf van de lift en de exploitatie voor de komende vijf jaar mogelijk maakt. Verzekeraar a.s.r. doneert gedurende de ingrijpende restauratie van de Dom jaarlijks een bedrag als belangrijke tegemoetkoming in de kosten van de exploitatie van de lift. Vanaf begin april dit jaar kunnen bezoekers met de lift in 2,5 minuut honderd meter naar boven. De exploitatie wordt verzorgd door de stichting Utrecht Marketing.

"We hebben al eerder laten weten erg blij te zijn dat een bedrijf met belangrijke Utrechtse roots als a.s.r. ons heeft geholpen het realiseren van de lift mogelijk te maken", zei Olav Rosenberg, voorzitter van de Stichting Utrechts EigenDom bij de ondertekening. "We zijn twee jaar samen met de gemeente en Utrecht Marketing bezig geweest om de bezoekerslift, een grote wens die in Utrecht leefde, te realiseren. Zonder a.s.r. was dat niet gelukt", aldus Rosenberg "Van elk verkocht kaartje voor de lift gaat een vast bedrag naar onze stichting en daarmee rechtstreeks naar het ondersteunen van de restauratie van de Dom. Daarmee is de lift tevens een prachtig middel voor fundraising."

Utrecht Marketing

De voorzitter van Utrechts EigenDom vindt het ook belangrijk en logisch dat Utrecht Marketing de lift exploiteert nu UM ook verantwoordelijk is voor de reguliere bezoeken aan en rondleidingen op Domtoren. "Samen met UM als professionele partner gaan we een groot succes maken van de bezoekerslift", weet Rosenberg zeker.

De Stichting EigenDom is opgericht om door middel van uiteenlopende evenementen en initiatieven in samenwerking met de Utrechtse bevolking en het bedrijfsleven geld op te halen om bij te dragen aan de restauratie van de Domtoren. Eerste doel is het na de restauratie in vernieuwde, verbeterde en duurzame vorm terug laten komen van de kunstzinnige aanlichting van de toren.

Wethouder Eelco Eerenberg, die onder meer de restauratie van de Domtoren in zijn portefeuille heeft, noemde de bijeenkomst 'een iconisch moment op een iconische plek'.