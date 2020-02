Stefania op Songfestival

UTRECHT - Een doodgewoon Utrechts meisje, dat in Nieuwegein naar school gaat, wordt binnenkort een ster die door miljoenen mensen op televisie te zien is. De 17-jarige Stefania Liberakakis doet voor Griekenland mee op het Eurovisie Songfestival 2020 in Ahoy. Ze werd bekend door The Voice Kids en het Junior Songfestival. Stefania zal aantreden in de tweede halve finale, met het nummer 'Supergirl', dat speciaal voor haar geschreven is. Om goed voor de dag te komen volgt de scholiere, die van Griekse afkomst is, lessen in de Griekse taal. Want de komende drie maanden is ze vaak in Griekenland te vinden.