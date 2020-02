Scoor een boek! Lezen met FC Utrecht-keeper Maarten Paes

FC Utrecht en de Bibliotheek zetten samen hun kracht in om het leesplezier te stimuleren. In het leesproject 'Scoor een Boek!' lezen kinderen van groep 5 en 6 van tien Utrechtse basisscholen zoveel mogelijk boeken, onder aanvoering van FC Utrecht keeper Maarten Paes. Tot slot volgt een sportieve afsluiting op het voetbalveld.

utrecht - FC Utrecht en de Bibliotheek Utrecht werken samen aan met het project Scoor een Boek! Van dinsdag 11 februari tot en met woensdag 22 april lezen 458 leerlingen van 23 groepen 5 en 6 van tien Utrechtse basisscholen - acht in de wijk Kanaleneiland en twee in Overvecht - zo veel mogelijk boeken. FC Utrecht mascotte Tiger en keeper Maarten Paes, zelf enthousiast lezer, moedigen de leerlingen aan via videoboodschappen. In de Bibliotheken in Kanaleneiland en Overvecht zijn bijpassende tentoonstellingen en een groeiende slinger vlaggetjes met favoriete boeken van de leerlingen.

Scoor een Boek! doorloopt drie fases. In de week van 10 tot 14 februari is de Aftrap. Bij deze startbijeenkomst krijgt elke school tijdens een bezoek van de bibliotheek een collectie boeken, posters en stickers om de score bij te houden. In een filmpje, opgenomen in de Bibliotheek Kanaleneiland, moedigen keeper Maarten Paes en FC Utrecht mascotte Tiger de kinderen aan. Na 5 weken, in de week van 16 tot 25 maart, volgt de Rust, met een nieuw filmpje van Maarten Paes in de klas en spelletjes rondom het lezen van boeken. Tenslotte volgt op woensdagochtend 22 april het Fluitsignaal op Zoudenbalch, trainingscomplex van FC Utrecht. Tijdens een ochtend vol sportieve spellen wordt ook de eindscore per school bekend gemaakt.

Vaak voorgelezen

Maarten Paes: "Voordat ik ging slapen werd er vaak voorgelezen. Ik herinner me nog heel goed het boek Pjotr van Jan Terlouw. Dat las de leerkracht in groep 7 voor. Het is nog steeds mijn lievelingsboek. Het gaat over een jongen die zijn verbannen vader achterna reist door Rusland."

"Ik vond het fijn om bij het voorlezen in die wereld te stappen. Ik zag het allemaal voor me, net als wanneer je naar de radio luistert."

Scoor een Boek! is enkele jaren geleden opgezet in de provincie Groningen en wordt nu uitgerold over het hele land en ondersteund door de Eredivisie CV, die wil bijdragen aan een gezonde levensstijl van de samenleving. De Bibliotheek ziet sterkere taalbeheersing als een belangrijke pijler hiervoor. Op dit snijvlak vinden de Bibliotheek en de Eredivisie elkaar in het project Scoor een Boek!