Museum Speelklok staat weekend lang in het teken van liefde

De Muzikale Tour d'Amour staat helemaal in het teken van liefdesliedjes. Bovendien is er champagne. (Foto: PR)

De Muzikale Tour d'Amour staat helemaal in het teken van liefdesliedjes. Bovendien is er champagne. (Foto: PR)

Bezoekers van Museum Speelklok kunnen het hele weekend van Valentijn, 14 tot en met 16 februari, mee met de Muzikale Tour d'Amour door het museum. Verras de liefde van je leven met dit unieke uitje in het centrum van Utrecht.

Utrecht - De Muzikale Tour d'Amour staat helemaal in het teken van liefdesliedjes. Luister samen naar de meest romantische nummers, zoals 'All you need is Love' van The Beatles op het grote kermisorgel De Schuyt, 'My Girl' van The Temptations op het dansorgel De Mortier en zing mee met een passievolle smartlap. De Tour d'Amour start vrijdag, zaterdag en zondag elk uur op het halve uur.

Speciale actie

Om het romantische bezoek aan Museum Speelklok compleet te maken, geniet men in Museumcafé Klok van een speciale Valentijnsdeal. Voor een klein prijsje kunnen bezoekers een glaasje bubbels toevoegen aan hun lunch. Neem je liefje mee voor een lekker hapje en verover hem of haar met een sprankelend glaasje champagne erbij. Zo maakt iedereen het hartstochtelijke bezoek aan Museum Speelklok nog een tikkeltje romantischer.

Drie dagen lang is Museum Speelklok van 10.00 tot 17.00 uur voor deze actie beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van het museum.

Het museum bezit een collectie automatisch spelende muziekinstrumenten, waarvan de meeste nog steeds in werking zijn en dus muziek kunnen maken. In de collectie bevinden zich onder andere speeldozen, klokken met speelwerken, pianola's, automatisch spelende piano's, orchestrions, draaiorgels (of, in oud-Nederlands, pierementen), dansorgels, kermisorgels en een torenuurwerk met carillon.