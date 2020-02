Romantische duetten bij Valentijnsconcert

Harpiste Masumi Nagasawa treedt op in Oud-Amelisweerd. Zij is een wereldexpert op het gebied van achttiende- en negentiende-eeuwse harpmuziek. (Foto: PR)

Utrecht - Vrijdag 14 februari is er een speciaal Valentijnsconcert bij Pop-up Museum Oud-Amelisweerd. Harpiste Masumi Nagasawa en fortepianist Naruhiko Kawaguchi brengen dan een romantisch programma genaamd 'Harmony of Love'. Het concert bevat achttiende- en negentiende-eeuwse muziek van onder andere Beethoven, Mozart, Rossini en Spohr.

Masumi Nagasawa is een wereldexpert op het gebied van achttiende- en negentiende-eeuwse harpmuziek. Nagasawa treedt regelmatig op bij internationale festivals.p. Naruhiko Kawaguchi studeerde musicologie aan de Universiteit van Tokyo, waar hij zich specialiseerde in fortepiano en clavichord. Kawaguchi won diverse concoursen.

Het concert begint om 15.30 uur. Prijs: € 18,-, Museumkaart € 15,-. Tickets via Geelvinck Museum, resterende tickets op de dag zelf aan de kassa.