Foodfestival Trek komt naar Griftpark

Van donderdag 28 tot en met maandag 1 juni strijkt het grootste rondreizende foodfestival van Nederland weer neer in Utrecht. Tijdens het lange Pinksterweekeinde kunnen Bourgondiërs uit de wijde omgeving in het Griftpark genieten van streetfoodgerechtjes die met liefde bereid worden mobiele keukens. Festival TREK biedt ook entertainment van jonge theatermakers, kleinkunstenaars en muzikaal talent. Het gratis toegankelijke festival is geschikt voor zowel jong als oud.

Utrecht - Alleen de beste en mooiste foodtrucks komen door de strenge selectie van Festival TREK, zegt de organisatie zelf. Er wordt rekening gehouden met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een gevarieerd aanbod, met voldoende keuze voor vegetariërs en veganisten. Bezoekers weten het festival ook te vinden vanwege de ongedwongen sfeer en het entertainment met acts en optredens van regionaal talent. Zo staan er op het festivalterrein een gemeentehuis, kerk, theatertent en verschillende kermisklassiekers. 's Avonds kunnen bezoekers zich uitleven bij de Silent Disco en een dj.

Elk jaar worden er elementen aan het festivalterrein toegevoegd. Nieuw komend seizoen is de robuuste cocktailbar met dakterras.In de stadsparken zijn tevens een groots wijnterras, Biergarten en een vuurtorenbar te vinden. De laatstgenoemde staat onder leiding van de vuurtorenwachter. Hij zal naast de 'BurgeRmeester van TREK', de priester van het kerkje - waar bezoekers te biecht kunnen - en de creatievelingen van de theaterkaravaan, bezoekers vermaken.

Vanwege de vele aanmeldingen van muzikaal en cultureel talent is er een extra podium gecreëerd. Ook is er aandacht voor de kleinste bezoekers van TREK. Zij vermaken zich bij het kindertheater, tijdens een kookworkshop of met de oud-Hollandse spelletjes, waarvan het aanbod verder is uitgebreid.

Van donderdag 7 mei tot en met zondag 13 september reist het grootste foodfestival van Nederland kriskras door het land en strijkt neer in acht stadsparken in Rotterdam, Maastricht, Utrecht, Nijmegen, Den Bosch, Amsterdam, Den Haag en nieuw dit jaar: Tilburg.

Festival TREK zegt garant te staan voor een intieme sfeer, lekker eten en drinken n verrassend entertainment van jonge theatermakers, kleinkunstenaars en muzikaal talent. Het festival is gratis toegankelijk en geschikt voor alle leeftijden.Bij de eerste bestelling betalen bezoekers eenmalig een bijdrage van € 2,50 voor een milieuvriendelijk hard-plastic festival TREK glas, waarna het bij iedere volgende bestelling af kan worden gegeven aan de bar voor een 'nieuw', schoongespoeld, exemplaar. Er is geen statiegeld van toepassing op dit glaswerk.

Ben jij in het bezit van een bijzondere foodtruck en wil je deel uitmaken van deze grootse rondreizende familie? Meld je voor 14 februari aan via de contactpagina op de website. Zie voor meer informatie:

www.festivaltrek.nl.