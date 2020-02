Zeshonderd woningen voor jongeren

UTRECHT - BAM Wonen start in opdracht van maatschappelijk conceptontwikkelaar Change= met de bouw van zeshonderd betaalbare huurappartementen voor werkende jongeren in Utrecht Leidsche Rijn. Naast de Pathé bioscoop en gelegen aan het Berlijnplein wordt een nieuw, hoogwaardig wooncomplex gerealiseerd met studio-appartementen en een groene entree. Daarnaast bestaat het programma onder andere uit atelierwoningen voor kunstenaars, een sportschool, een restaurant en aanvullende ruimtes voor de invulling van het concept Change, waar werken, wonen, leren, leven, zorg en welzijn, mobiliteit en veiligheid centraal staan.

Woonruimte

Change= creëert hier tevens woonruimte voor deze werkende jongeren die op de woningmarkt tussen wal en schip vallen omdat ze geen woning kunnen kopen of huren, maar ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Change= ontwikkelt community-concepten die aansluiten bij de behoeftes van specifieke doelgroepen. Zelfstandige woonunits met eigen voorzieningen, in grote steden, met openbaar vervoer op loopafstand en met een zeer betaalbare huur. Hier wordt een breed scala aan diensten aan toegevoegd, zodat de bewoners optimaal de kansen van het leven kunnen benutten. Bezoek voor informatie de website www.change-is.com.