Zangeres Stefania in VPRO Koplopers

3 februari 2020

VPRO jeugd volgt aanstormend talent

UTRECHT - Koplopers volgt jonge hoogvliegers die met hun talent de hemel bestormen. Zo representeert de 17-jarige StefaniaGriekenland op het Eurovisie Songfestival 2020.

Koplopers x Stefania

tweeluik, vanaf 10 mei op het YouTube-kanaal van NPO Zapp



De Utrechtse Stefania Liberakakis is een 17-jarig multitalent van Griekse afkomst. Ze zingt, acteert, presenteert en heeft bijna een half miljoen volgers op Instagram en TikTok. En dat is nog niet alles: Stefania representeert Griekenland op het Eurovisiesongfestival 2020 in Rotterdam. Ze werd bekend door onder andere The Voice Kids en het Junior Songfestival. Koplopers volgt haar razendsnelle leven in voorbereiding op het grote moment in Ahoy: repetities, fotoshoots, haar verkering met FOURCE bandlid Jannes en bezoekjes aan Griekenland op weg naar haar grote Europese avontuur. Veel glamour en fame, maar wat kost het succes haar en hoe gaat ze om met de snel groeiende bekendheid?