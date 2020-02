Dagschaak in Denksportcentrum Dijckzigt

Utrecht - Iedere vrijdagmiddag wordt er geschaakt in Denksportcentrum Dijckzigt, op loopafstand van het Utrechtse Centraal Station. De gezamenlijke Utrechtse schaak­verenigingen hebben hiervoor het initiatief genomen. Zowel thuisschakers als clubschakers zijn welkom, maar ook wie wil leren schaken. Afhankelijk van de wensen en de speelsterkte van de belangstellenden worden groepen gevormd, die in een korte competitie tegen elkaar spelen. Er wordt geschaakt in een ontspannen sfeer.

Deelname: 2 euro per middag, inclusief een consumptie. Om 13.00 uur is de zaal aan Boorstraat 107 open en om 17.00 uur sluiten de deuren.

Verdere informatie bij Ton Mackaaij (Schaakclub Oud Zuylen Utrecht, tonmackaaij@hotmail.com) of Rijn de Jonge (Schaakclub Moira Domtoren, ktdjonge@gmail.com)