Concert van Decamerone in Metaalkathedraal

Utrecht - Kamerkoor Decamerone uit Utrecht geeft op zaterdag 8 februari a.s. een concert in de Metaalkathedraal in Utrecht:

Sticks, stones and stories



o.l.v. Hebe de Champeaux

m.m.v. Georgi Tsenov, marimba

Werken van Tormis, Chilcott, Vasks, Finzi, Cage, Mäntyjärvi, Reich

Datum: zaterdag 8 februari

Aanvang: 20.15 uur

Plaats: Metaalkathedraal, Rijksstraatweg 20, Utrecht

Toegang €13/€11, in de voorverkoop €11/€9

Het gereduceerde tarief geldt voor CJP of U-pas

Voorverkoop via www.decamerone.info