31 januari 2020

Testritten in het weekend op tramlijn 22



UTRECHT - Tram 22 rijdt sinds 16 december 2019 met reizigers aan boord. Maar dat wil niet zeggen dat geen testritten meer nodig zijn met de nieuwe trams. Vanaf zaterdag 1 februari worden de testritten hervat. De tram rijdt dan gedurende de maand februari in het weekend overdag test tussen Utrecht C.S. en P+R Utrecht Science Park.





Sinds de start van lijn 22 rijden de trams tien ritten per uur per richting. Elke zes minuten komt een tram langs op een halte en kunnen reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Die frequentie willen we geleidelijk verhogen en de eerste vervolgstap is 12 ritten per uur per richting. Daarna wordt getest op 16 ritten per uur per richting.





Om dit alles goed voor te bereiden maakt vervoerder U-OV alvast een nieuwe dienstregeling en gaan we de trams opnieuw op de proef stellen hoe in de praktijk gereden wordt op de klok. De testritten vinden in principe plaats elke zaterdag in de maand februari 2020 tussen 8.00- 16.00 uur.





Testen aansturing seinen en wissels





De weekenden van februari worden ook gebruikt om testen uit te voeren op tramlijn 22 met het beveiligingssysteem dat de wissels en seinen aanstuurt. Daarvoor rijden op zondag overdag op een deel van de nieuwe lijn vier keer per uur per richting trams zonder reizigers aan boord.