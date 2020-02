Spaans Temperament in Schillertheater Utrecht

De uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado geeft op zaterdagavond 8 februari samen met gipsyflamenco gitarist Manito een gepassioneerd concert in het Schillertheater Minrebroederstraat 11 in Utrecht. Met de warmbloedige voorstelling Melodías del Corazón neemt dit tweetal de luisteraar mee naar een wereld vol passie.

utrecht - Monica Coronado krijgt met haar charisma het publiek snel op het puntje van de stoel. Het virtuoze spel van Manito stimuleert haar het uiterste te geven. Mónica Coronado begeleidt zichzelf op gitaar. Met heldere stem zingt zij haar verhalen, verzameld en beleefd in haar zwervend bestaan als muzikant. Manito's vurige spel is intuïtief en rijk aan diverse stijlen en invloeden. Zijn naam is een directe verwijzing naar de Franse gitaarlegende 'Manitas de Plata'

Monica Coronado is geboren en opgegroeid in Barcelona. Haar ouders komen van origine uit Castilla de la Mancha. Als kind hoorde zij vaak in de auto van haar vader cassettebandjes met flamencomuziek. Toen ze 25 jaar was, is ze met haar gitaar op muzikale wereldreis gegaan. De aanvang van het concert is 20.30 uur. De entree bedraagt €16. Voor meer Informatie en reserveringen zie de website van het theater: www.schillertheater.nl.