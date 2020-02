FC Utrecht wint geld voor project

Zij aan Zij 2.0

Het Utrechtse supportersproject 'Zij aan Zij 2.0' van FC Utrecht heeft de tweede plaats behaald in de race om de titel 'Maatschappelijk Project Eredivisie'. De drie meest impactvolle maatschappelijke initiatieven van Eredivisieclubs worden beloond met een geldprijs.

UTrecht - FC Utrecht werkt voor het project samen met de Anne Frank Stichting, de Bond tegen vloeken en JoU Jongerenwerk Utrecht. 'Zij aan Zij 2.0' richt zich op respect in en buiten het voetbalstadion en gaat ongewenst gedrag en taalgebruik, waaronder spreekkoren, tegen. Het project wint een geldbedrag van € 30.000.

'Zij aan Zij' is ontstaan vanuit een samenwerking tussen FC Utrecht en JoU Jongerenwerk Utrecht. Samen met de Stichting Vredeseducatie en de Anne Frank Stichting organiseren zij een paar keer per jaar een dag waarop FC Utrecht-supporters met elkaar in gesprek gaan over hoe zij nog meer kunnen bijdragen aan een sportieve sfeer tijdens de wedstrijden. Een Joodse supporter van FC Utrecht vertelt zijn medesupporters bijvoorbeeld hoe kwetsend spreekkoren kunnen zijn, ook al zijn ze 'grappig' bedoeld. Deelnemers zijn onder de indruk van wat zij horen en worden zich meer bewust zijn van het effect van taalgebruik. De kracht van deze aanpak zit 'm erin dat een medesupporter, iemand die dichtbij staat, de boodschap overbrengt.

Jongeren

Nu is een nieuwe fase aangebroken voor 'Zij aan Zij'; voor 'Zij aan Zij 2.0' wordt de samenwerking uitgebreid met onder meer de Bond tegen vloeken. Met een educatief programma richt het project zich nu vooral op jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Respect voor elkaar, zowel binnen als buiten het stadion, is de kern van het programma. Jongeren worden bewust gemaakt van wat ongewenst en discriminerend taalgebruik en gedrag betekent voor andere mensen, die net als zij Utrechter zijn. Voetbal is daarbij een verbindende factor. Het doel van 'Zij aan ZIj 2.0' is een positievere sfeer rondom het stadion en daardoor een groter gevoel van veiligheid onder stadionbezoekers.

Fancoach

JoU Jongerenwerk speelt een belangrijke rol in het nieuwe programma voor jongeren. JoU heeft veel ervaring met de doelgroep en is al langer betrokken bij FC Utrecht. Een van de jongerenwerkers is als 'fancoach' bij wedstrijden aanwezig en onderhoudt, ook online, contact met jonge supporters. De fancoach kent de jongeren en hun achterban. Deze relatie helpt om de supporters te motiveren en ook na het project betrokken te houden.

Maatschappelijk Project Eredivisie

De prijs Maatschappelijk Project Eredivisie is bedoeld om de maatschappelijke impact van de Eredivisieclubs in de regio vergroten. De drie meest vernieuwende en impactvolle projecten van de Eredivisieclubs worden door de VriendenLoterij beloond met een geldbedrag.