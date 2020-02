De mooiste modelspoorbanen

Utrecht - Ze komen uit heel Europa en zelfs uit Australië, de modelbouwers van de Modeltrein Expo On traXS! 2020. Ook dit jaar laat het Spoorwegmuseum, in samenwerking met het modelbouwcollectief Mitropa, weer een groot aantal prachtige modelbanen zien. Er zijn modelbanen in allerlei verschillende schalen die variëren in lengte van slechts 70 centimeter tot wel 17 meter. De bouwers staan erbij om de treinen te laten rijden en uitleg te geven. Naast het bekijken van de modelbanen kunnen ook de handen uit de mouwen. Er zijn demonstraties modelbouw, zowel voor beginners als gevorderden, maar je kunt bijvoorbeeld ook een rangeerdiploma halen.

Modeltrein Expo On traXS! vindt plaats van 13 t/m 15 maart 2020.

Hoge kwaliteit modelbanen

De modelbanen komen dit jaar uit Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Polen en zelfs Australië. Alleen de beste bouwers krijgen een uitnodiging, dus de tentoongestelde banen zijn stuk voor stuk van de hoogste kwaliteit. Naast de modelbanen presenteren allerlei specialistische winkeliers en fabrikanten hun nieuwste producten. De fascinerende modeltreinwereld past naadloos in de wereld van de levensgrote treinen van het museum.



Voor liefhebbers en gezinnen

De Modeltrein Expo On traXS! is niet alleen een must voor de liefhebber, ook voor gezinnen met kinderen is het evenement de moeite waard. Opstapjes zorgen ervoor dat de banen ook voor de kleintjes goed te zien zijn. En omdat er altijd voorzichtig moet worden omgegaan met de prachtige maar kwetsbare modelbanen zorgt het museum ook voor een aantal leuke kinderactiviteiten. Op het speciale kinderplein kunnen kinderen knutselen en bouwen en ook zelf achter de knoppen om een rangeerdiploma te halen. Met de speurtocht is een goed oog voor detail noodzakelijk: zoek aan de hand van detailfoto's de juiste baan. Er zijn leuke prijzen mee te winnen. Natuurlijk zijn alle attracties van het museum in vol bedrijf, een bezoek aan Stalen Monsters, de Grote Ontdekking, het theater of de Vuurproef maakt een bezoek aan de Modeltrein Expo compleet.