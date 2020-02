Bouw is begonnen

Utrecht – De bouw van de 400 studentenwoningen op het Utrecht Science Park is gestart. Op 6 januari werd de eerste paal geslagen. De bouwperiode is kort: de eerste woning is eind april dit jaar gereed voor verhuur, de laatste in juni. Camelot Europe beheert het complex gedurende een periode van 15 jaar. De werkzaamheden vinden plaats in het weiland ten zuiden van Gebouw Androclus en ten oosten van het parkeerterrein aan de Bolognalaan. Jan Snel bouwt het woongebouw, Peek Bouw & Infra zorgt voor een plein, toegangsweg, fietspad, fietsparkeervoorzieningen en groen.

In het wooncomplex komen zelfstandige eenheden met eigen voorzieningen, die gemeubileerd en gestoffeerd worden opgeleverd. De (internationale) studenten van de Universiteit Utrecht kunnen er dus meteen intrekken. Om aan de vraag naar betaalbare woonruimte in Utrecht te voldoen ligt de huur van de woningen onder de liberalisatiegrens, zodat het voor de bewoners mogelijk is huurtoeslag aan te vragen. Van een kwart van de woningen ligt de huur onder de huurtoeslaggrens voor 23-jarigen, zodat ook jongere studenten de mogelijkheid hebben om hier betaalbaar te wonen.