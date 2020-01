Poëzieweek in de bibliotheek

UTRECHT - Donderdag 30 januari is het Gedichtendag, de start van de Poëzieweek 2020. Utrechtse dichters van het Stadsdichtersgilde brengen in de Centrale Bibliotheek een programma rond het thema afscheid. De Film in de bieb op vrijdag 31 januari is de filmklassieker Dead Poets Society.

30 januari is het Gedichtendag én de start van de Poëzieweek. Utrechtse dichters van het Dichtersgilde staan dan in de Centrale Bibliotheek stil bij het thema afscheid. Dichter Fred Penninga: "Gedichten kunnen mensen sterken, stimuleren, inspireren of raken. Dichters helpen om kwesties in een stad, letterlijk, onder woorden te brengen. Zij werpen ergens een verrassend licht op, bekijken iets eens vanuit een andere hoek." Op donderdag 30 januari van 16.00 tot 17.00 uur in de Centrale Bibliotheek. Het programma is gratis toegankelijk.

Op 31 januari draait van 20.00 van 22.30 uur in de Centrale Bibliotheek de klassieker Dead Poets Society. Robin Williams is een bevlogen docent, die kostschoolleerlingen al dichtend volwassen laat worden. De Bibliotheek en Hoogt on tour brengen twee werelden samen, die van een klassieke film en een hedendaagse dichter. Want na afloop van de film praat je met rapper Pjotr. Dit jonge talent won in 2018 Wanted, dé competitie voor hiphopacts in Nederland. Entree € 7,50 of € 5,00 voor bibliotheekleden, reserveren via bibliotheekutrecht.nl/film.