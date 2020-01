Studenten doen beroep op Utrechters

Bert Nijenhuis

Historische speurtocht als podcast

Wie weet welke families onderduikers herbergden? Wat is er na de sluiting van het Werkspoor van de vele werknemers geworden? Wie heeft de statige panden aan de singels laten bouwen? Het zijn voorbeelden van historische vragen, die studenten Geschiedenis van de Universiteit Utrecht (UU) voorgelegd hopen te krijgen door inwoners. In podcasts zullen de studenten de luisteraar meenemen in hun speurtocht naar antwoorden.

UTRECHT - Twaalf studenten Geschiedenis verrichten het onderzoek van februari tot en met juni als stageproject. Hun begeleider en de initiatiefnemer is cultuurhistoricus Pim Huijnen. "Het project komt voort uit mijn belangstelling voor podcasts. Ik ken mooie voorbeelden van series waarvoor in een oude criminele zaak of historische vraag is gedoken. Goede podcasts zijn Serial in Amerika en Bob in Nederland. Ik liep al geruime tijd met het idee onze studenten eens zoiets te laten maken. H et geeft de luisteraar inzicht in de dagelijkse beslommeringen van de historisch onderzoeker. Bovendien leek het me een fantastische mogelijkheid om in contact te komen met niet-historici. Door het lopende onderzoek in afleveringen te publiceren, kunnen luisteraars suggesties of informatie insturen en daarmee een actieve rol spelen in het onderzoek."

Huijnen heeft geconstateerd dat samenwerking met burgers veel in academische literatuur ter sprake komt, maar nauwelijks in praktijk wordt gebrach t. " Ook wij kunnen zelf wel wat verzinnen, maar proberen op deze manier juist interesses, vragen en kennis aan te boren waar we zelf mogelijk niet aan gedacht zouden hebben. Historici zijn goed in het verklaren van veranderingen in het straatbeeld en stedelijke functies aan de hand van langlopende economische, politieke en maatschappelijke processen. Voor inwoners zijn die niet altijd direct herkenbaar, maar ze worden er wel door geraakt doordat wijken veranderen. M ensen komen en gaan, winkels en fabrieken verdwijnen en raken gescheiden van woonwijken, functies van gebouwen veranderen." A ls voorbeeld noemt de cultuurhistoricus de Noordertunnel onder Utrecht Centraal. "Ik loop daar dagelijks doorheen. Hoeveel mensen realiseren zich nog dat deze tunnel tijdens de Koude Oorlog een schuilkelder was? Tegelijkertijd moeten er nog veel persoonlijke herinneringen leven , die de geschiedenisboeken nooit hebben gehaald. Dit project probeert die kleine verhalen en grotere veranderingsprocessen te koppelen."