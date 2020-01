Gratis bloeddrukmetingen bij Vegro in Utrecht

UTRECHT - De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken hoe gezond het lichaam is. Vegro organiseert daarom iedere eerste woensdag van de maand gratis bloeddrukmetingen. Woensdag 5 februari is men tussen 10.00 en 15.00 uur welkom bij Vegro in Utrecht, gevestigd aan het Haroekoeplein 14. Een afspraak maken is niet nodig.

Bij iedere hartslag wordt bloed vanuit het hart door het lichaam gepompt. De bloeddruk is de druk die het bloed hierbij op de bloedvaten uitoefent. Deze bloeddruk is bij iedereen en op elk moment van de dag anders. De bloeddruk kan een hoop vertellen over de conditie waarin men verkeert. Het is daarom van belang de bloeddruk regelmatig te controleren.

Er zijn hier diverse hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals een bloeddruk- of vetmeter, om ook regelmatig zélf de gezondheid te checken. De medewerkers kunnen geen medisch advies aan de meting verbinden. Bij afwijkende waarden kan contact opgenomen worden met een huisarts. Kijk voor meer informatie op vegro.nl of bel gratis naar 0900 – 2 88 77 66.