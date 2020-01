PERSBERICHT SLOT ZUYLEN



28 januari 2020

Slot Zuylen pakt uit met het Open Wedding Event!

Op zaterdag 1 februari kunnen aanstaande koppels Slot Zuylen ervaren als trouwlocatie.



UTRECHT - Droomde je als klein meisje al van een sprookjeshuwelijk in een romantisch kasteel als betoverend decor? Op zaterdag 1 februari kunnen aanstaande koppels dit magische decor volledig in stijl met eigen ogen zien en beleven.





Ja ik wil… trouwen op Slot Zuylen

Het Slot pakt uit met het Open Wedding Event op zaterdag 1 februari van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze dag kunnen aanstaande koppels zelf zien, voelen, proeven, horen en beleven waarom Slot Zuylen dient als perfecte trouwlocatie voor een onvergetelijke trouwdag.





Voor een compleet beeld van een bruiloft op Slot Zuylen is overal aan gedacht; ludieke trouwauto's, koetsen, een styliste, een reisspecialist, een cateraar en live muziek. De weddingplanner van het Slot, Miranda, leidt de gasten persoonlijk rond en geeft antwoord op alle vragen en wensen die zij hebben. Een fotograaf en filmmaker leggen, als voorproefje, de bijzondere momenten vast!





Trouwlocatie Slot Zuylen

Slot Zuylen, gelegen aan de Vecht in het idyllisch Oud-Zuilen, is een van de meest unieke en romantische trouwlocaties van Nederland. De rijke historie van het kasteel en de sprookjesachtige tuin zorgt voor een unieke beleving. Er is keuze uit diverse stijlvolle zalen met ieder een eigen tint. De huwelijksplechtigheid, een exclusief diner, een heerlijke lunch, felicitaties met bruidstaart en/of een trouwrapportage binnen- of buitenshuis, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Van een klein tot groot gezelschap: Slot Zuylen maakt jullie trouwdag magisch.







Aanvullende informatie

Evenement: Open Wedding Event Datum: zaterdag 1 februari, 11.00 - 16.00 uur Entree: gratis toegankelijk Reserveren: aanmelden via weddingplanner@slotzuylen.nl Adres: Slot Zuylen, Tournooiveld 1, 3611 AS Oud Zuilen Toegankelijkheid: Het slot is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen. Bereikbaarheid en parkeren: Er is gratis parkeergelegenheid bij het Slot voor zowel de auto als voor de fiets. Vanuit Utrecht en Maarssen is Slot Zuylen ook bereikbaar met bus 12. Uitstappen halte Oud Zuilen, waarna ca. 10 minuten lopen.