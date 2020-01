Utrecht - Zaterdag 1 februari van 10.00 tot 14.00 uur zijn er rondleidingen over bevallen in het Diakonessenhuis locatie Utrecht aan de Bosboomstraat 1. Je kunt dan een kijkje nemen in de kraamsuites van het Diakonessenhuis en het Geboortehuis Utrecht. Er zijn doorlopende rondleidingen, ook in het Engels. Die starten op een informatieve geboortemarkt. Hier geven verloskundigen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden informatie over bevallen, borstvoeding en kraamzorg. Aanmelden voor de markt en de rondleiding is niet nodig.

Voor aanstaande ouders is het belangrijk zich goed voor te bereiden op hun bevalling en de kraamperiode. Daarom organiseert het Diakonessenhuis verschillende informatieve evenementen, waaronder geboortemarkten. Voor en na de rondleiding kunnen bezoekers eventuele vragen stellen aan de verloskundigen bij de kraampjes van het Diakonessenhuis en het Geboortehuis Utrecht. Ondernemers uit de regio Utrecht presenteren en verkopen baby- en zwangerschapsproducten.

De zorgprofessionals werken nauw samen met verloskundigen in de regio. Zwangere vrouwen bevallen onder deskundige begeleiding van een gynaecoloog of verloskundige in een van de gezinsvriendelijke kraamsuites. Ook het Geboortehuis Utrecht is in het Diakonessenhuis gevestigd. Hier bevallen vrouwen in een huiselijke sfeer onder begeleiding van hun eigen verloskundige. Met ziekenhuiszorg en pijnbestrijding binnen handbereik wanneer dat nodig is.

Kijk voor meer informatie op diakonessenhuis.nl/agenda/geboortemarkt of geboortehuisutrecht.