Gepassioneerd richting arbeidsmarkt

Bert Nijenhuis

Lubach trekpleister Carrièredag

Voor studenten die zich alvast willen oriënteren op de arbeidsmarkt, verzorgt de Universiteit Utrecht (UU) op 6 februari de Carrièredag. Er zijn onder meer workshops, een bedrijvenmarkt, een-op-eengesprekken tussen studenten en recruiters en cv checks. Grote trekpleister is een Q&A met Arjen Lubach. De presentator/schrijver/cabaretier zal ingaan op het thema 'durven' en vertellen over zijn eigen, allesbehalve uitgestippelde carrièrepad.

UTRECHT – "Onder studenten heerst veel onbekendheid over de arbeidsmarkt", verklaart UU-student en Carrièredag-organisator Sid Bansidhar. "Het begint vaak met de vraag: 'Wat wil ik nou eigenlijk voor werk doen?' De volgende vraag is dan: 'Welk werk is er eigenlijk voor iemand met mijn studie en persoonlijkheid?' De Carrièredag helpt studenten om hier antwoorden op te vinden."

Bijvoorbeeld door ze in contact te brengen met verschillende organisaties. "Tijdens de voorbereidingen merkten we dat veel IT bedrijven zoeken naar nieuw talent", vervolgt Bansidhar. "Het zou makkelijk zijn om het evenement vol te zetten met IT bedrijven, maar niet alle studenten willen daar aan de slag. Daarom hebben we er veel moeten afwijzen. Ik denk dat we erin zijn geslaagd om een interessante mix van organisaties uit te nodigen."

De focus zal tijdens de Carrièredag op studentenwelzijn komen te liggen, zo licht Bansidhar alvast een tipje van de sluier op. "Een actueel onderwerp. Studeren is leuk, maar kan ook stressvol zijn. Studenten voelen de druk om te presteren en vinden het vaak lastig om een goede balans te vinden tussen studie en ontspanning. Tijdens de Q&A met Arjen Lubach willen we studenten aan het nadenken zetten over prestatiedruk, verwachtingen en hun eigen carrièrepad."

Voor Bansidhar is Lubach bij uitstek geschikt voor de Q&A, omdat hij geen lineair carrièrepad heeft gevolgd en toch heel succesvol is geworden. "Voordat hij bij de radio en televisie aan de slag ging, is hij taxichauffeur en havenmeester geweest. Studenten hebben vaak het idee dat ze na hun studie een stabiele kantoorbaan moeten zoeken, zelfs als hun passie daar niet ligt. Ze hebben te maken met verwachtingen, zowel van zichzelf als van de omgeving. Ik denk dat het voor studenten interessant is om Arjen Lubach te vragen hoe hij het ervaren heeft om zijn passie achterna te gaan."

Zelf wil de Carrièredag-organisator zijn medestudenten meegeven vooral wel hun passie te volgen. "Wat niet betekent dat ze gelijk moeten stoppen met hun studie als het even tegenzit, maar dat ze aan verwachtingen voorbij durven te gaan en goed nadenken over wat ze echt willen doen." Bansidhar hoopt donderdag 6 februari zo'n twaalfhonderd studenten te mogen verwelkomen. "De Carrièredag is voor mij geslaagd als studenten na afloop nieuwe inzichten hebben opgedaan en weer een stapje verder zijn met hun carrière." UU-studenten kunnen zich, ongeacht opleiding of studiefase, tot 6 februari aanmelden via: carrieredaguu.nl.