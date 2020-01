Vermijd de volgende herenmode items in de zomer

In de warme zomermaanden kom je zomerse garderobe weer tevoorschijn. Het is fijn om verkoelende kleding te dragen, maar niet iedereen is zich bewust van moderegels. Wanneer je op het terras zit om een koud drankje te nuttigen, is het voor sommigen belangrijk om er verzorgd en stijlvol uit te zien. Wil je weten hoe je voorkomt dat je een modeblunder maakt? Lees dan snel verder!

sponsored content

Zomerse broeken

Iedereen draagt ze wel eens; korte broeken. Maar wat is te lang en wat is te kort? Als man draag je het liefst geen té korte broek. Daarnaast zijn driekwartsbroeken uit de mode geraakt. Driekwart broeken zien er vaak wat oubollig uit, daarom is het verstandig deze te vermijden. De korte broek die je wél aan moet trekken valt op de knieën of iets daarboven. Combineren de broek met een poloshirt of overhemd, dat maakt je outfit compleet.

Old school sandalen

Je voeten luchten op een warme dag is heerlijk, maar er zitten een paar mode risico's aan vast. Romeinse sandalen zijn uit de mode geraakt. Voor gladiatoren waren deze sandalen een uitkomst, maar tegenwoordig is het verstandig om ze links te laten liggen. Daarnaast wil men nog wel eens sokken dragen in sandalen. Ook dat is verstandig om niet meer te doen. Kies liever voor een paar teenslippers, maar zorg ervoor dat je teennagels geknipt zijn! Zo kom je afgekoeld en hip de zomer door.

Diepe V-hals T-shirts

Een diepe V-hals is een verleidelijk mode item voor de brede man. De brede man staat natuurlijk niet voor niks iedere week meerdere keren in de sportschool. Echter, de meeste mensen zitten niet te wachten op een bijna ontbloot bovenlichaam. Daarnaast wordt met een diepe V-hals al je lichaamshaar zichtbaar en dat is niet in iedere situatie gewenst. Een diepe V-hals is eigenlijk ontworpen om onder een overhemd te dragen. Zo voorkom je dat het T-shirt gezien wordt wanneer je de bovenste knoopjes van je overhemd open hebt.

Vermijd donkere kleding

Misschien heb je het zelf niet warm, maar mensen die je ziet lopen met een zwart T-shirt of een zwarte broek krijgen het spontaan warm! Vermijd daarom te donkere kleding in de zomerse maanden. Ga voor lichte kleuren of vrolijke printjes wanneer je kleding kiest voor warme dagen.

Dit zijn de beste tips voor het vermijden van een zomerse modeblunder. Ben je op zoek naar kleding voor het warme weer of gewoon nette herenkleding? Neem dan een kijkje op overhemden.com, dé overhemden specialist van Nederland en België. Of kijk bij het merk Profuomo. Profuomo biedt nette, zomerse kleding aan. Zo weet je zeker dat je er bij loopt volgens de laatste modetrends.