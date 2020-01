'Iedereen is blij met de nieuwe school'

Van de redactie

SO Fier

Eindelijk: ruim vier jaar na de verhuizing naar een tijdelijke locatie, is het nieuwe SO Fier aan de Winklerlaan officieel geopend. Terug op de oude stek, maar nu in een volledig energieneutraal schoolgebouw dat speciaal is aangepast voor de kinderen van deze school voor speciaal onderwijs in de regio Utrecht.

utrecht - Zo'n honderd ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen zagen hoe de jongste leerling (Youssef, 4 jaar) en oudste leerling Jaiden (12) de linten doorknipten van het kunstwerk en voor de school. Ze werden geassisteerd door Anke Klein, wethouder cultuur en onderwijs. Na de toespraken en de opening leidden de kinderen trots hun ouders door de school. Jaiden: "Ik vind het een mooie school met veel nieuwe dingen en een echt schoolplein. We hebben nu veel meer ruimte en spullen om mee te spelen.''

SO Fier is de enige school voor speciaal onderwijs in Utrecht voor kinderen die specifieke vragen stellen rond gedrag. De ongeveer 160 leerlingen komen uit de hele stad en ver daarbuiten, tot Woerden en Mijdrecht.

Het mooiste is dat het gebouw past als een jas bij deze school met kinderen die weliswaar heel specifieke aandacht vragen, maar tegelijk ook de gewone basisschoollessen volgen. Dus zijn de groepen kleiner. En heeft elk groepslokaal een eigen inpandig toilet en een eigen rustige ruimte.

Duurzaam

SO Fier is de eerste duurzame, volledige energieneutrale basisschool in Utrecht, met nul-op-de-meter (EPC=0) dankzij zonnepanelen, zonder gebruik te maken van aardgas en goed geïsoleerd, met een groen dak. Binnenkort wordt sedum op het dak geplant, net als op de Utrechtse bushokjes. Schoolbestuur SPO Utrecht wil het goede voorbeeld geven en investeert daarom stevig in duurzame schoolgebouwen: er worden nog vier energieneutrale SPO-scholen gebouwd, een ervan wordt volgende week al geopend.

Bijzonder is ook het graafmachinekunstwerk op het plein, de Rain Drain Digger, dat tegelijk een overdekte wachtruimte is voor de sportende kinderen in de voetbalkooi. Bijzonder, want het is gemaakt met materialen uit het oude schoolgebouw van SO Fier dat hier stond: de leerlingen hebben destijds zelf de regenpijpen 'gesloopt' die kunstenaar Jan Jongert van Superuse Studio's heeft toegepast. Ideeën van de kinderen inspireerden de kunstenaar.

Met passen en meten is het gelukt om tijdens de bouw zoveel mogelijk groen om de school te behouden. De volwassen bomen en struiken en de al volledige beplante tuin om de school heen, creëren een rustige sfeer en schermen de school af van de straat. Nestkastjes voor gierzwaluwen, mussen en vleermuizen benadrukken het groene, duurzame karakter.

Nieuw zijn ook de twee gymzalen, die aan de school vast zijn gebouwd. De tweede gymzaal is ook via een eigen ingang van buitenaf bereikbaar.