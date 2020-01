Nederlands Vioolconcours 2020: Finale Oskar Back Prijs

Utrecht - Tijdens de Halve Finale op zaterdag 25 januari selecteert de vakjury drie kandidaten die zich plaatsen voor de finale van de Oskar Back Prijs, de belangrijkste prijs van het Nederlands Vioolconcours. Het belooft een afwisselend en spannend programma te worden! De drie finalisten hebben de keuze om het Vierde of Vijfde Vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart te spelen. Als toegift spelen zij de Tzigane van Maurice Ravel of de Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint-Saëns. Zij worden hierbij begeleid door het Residentie Orkest onder leiding van chef-dirigent Anja Bilhmaier.

Programma

19.00 - 19.50 uur Voorontvangst in de Van Vlissingen Foyer

20.00 - 22.00 uur Finale

22.30 - 22.45 uur Prijsuitreiking door Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden

22.45 - 23.30 uur Receptie in de Van Vlissingen Foyer

Finalisten

De kandidaten die morgen deelnemen aan de Halve Finale van de Oskar Back Prijs zijn:



Leon Blekh (20), Antwerpen

Coraline Groen (23), Den Haag

Maxime Gulikers (25), Berlijn

Caspar Horsch (24), Amsterdam

Arthur Rusanovsky (26), Amsterdam

Lena ter Schegget (23), Utrecht

Charlotte Spruit (19), Hilversum

Isobel Warmelink (23), Salzburg



Jury

De jury van de Oskar Back Prijs bestaat uit Sven Arne Tepl (voorzitter zonder stem), Cécile Huijnen, Rudolf Koelman, Eeva Koskinen, Joris van Rijn, Henk Rubingh en Ilona Sie Dhian Ho. Jurysecretaris is Patty Hamel.



Het volledige festivalschema vindt u op www.nederlandsvioolconcours.nl