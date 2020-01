Uniek parcours De Halve van De Haar

Zondag 14 juni vindt de zedsde editie van de Kasteelloop De Halve van De Haar plaats. Loopfanaten kunnen zich nu al via www.dehalvevandehaar.nl inschrijven voor deze loop. De deelnemers worden dit jaar ontvangen in de Kasteeltuinen met uitzicht op Kasteel de Haar terwijl ze zich voorbereiden op hun sportieve uitdaging. Nieuw dit jaar is De Kasteelwandeling van De Haar op zaterdag 13 juni.

Utrecht - Met een uniek parcours door het park en de tuinen van Kasteel de Haar staat De Halve van De Haar garant voor een mooi loopevenement in Midden-Nederland. Onderweg genieten de deelnemers van de muzikale animatie en de natuur. Je loopt langs wateren, over groene lanen, langs poorten en ophaalbruggen met als hoogtepunt de torens van het Kasteel. Kasteelloop De Halve van De Haar kent diverse onderdelen voor jong en oud: halve marathon, 10 km, 5 km en jeugdlopen, voor elk wat wils dus.

Kasteelwandeling

Nieuw dit jaar is De Kasteelwandeling van De Haar op zaterdag 13 juni. Een unieke wandeltocht waarbij de wandelaars kunnen genieten van het park, de kasteeltuinen en de prachtige natuur in de omgeving van Kasteel De Haar. Naast actief bezig zijn biedt dit wandelevent een beleving voor jong en oud! Er kan gekozen worden voor een parcours van 10 km of 20 km. Met de start en finish in de kasteeltuinen wordt dit een wandeling die de deelnemers niet snel zullen vergeten.

Programma

Het programma van de Kasteelloop De Halve van De Haar ziet er als volgt uit:

Zondag 13 juni

Start tussen 09:30 en 11:00 uur De Kasteelwandeling van De Haar

Zondag 14 juni

09:30 uur: De Jeugdloop van De Haar 1 km

09:40 uur: De Jeugdloop van De Haar 2 km

10:00 uur: De Tien van De Haar

10:50 uur: De Halve van De Haar

13:30 uur: De Vijf van De Haar

De organisatie van Kasteelloop De Halve van De Haar is vanaf deze editie in handen van Golazo Sports Nederland. Golazo Sports Nederland staat voor sterke, professionele en innovatieve sportevenementen en heeft jarenlange ervaring opgebouwd bij grote sportbelevenissen zoals de NN Marathon Rotterdam, NN CPC Loop Den Haag, 4 Mijl van Groningen, Rotterdam Night Walk, Singelloop Utrecht en de KLM Urban Trail Series.

Mario Kadiks, CEO van Golazo Sports Nederland, geeft aan zeer verheugd te zijn met deze mooie uitbreiding op het portfolio. "We willen mensen dagelijks in beweging brengen en met dit mooie sportevenement in een prachtige omgeving met een unieke start- en finishlocatie kunnen we een nog bredere doelgroep bereiken".

Kasteel de Haar is vanaf 1892 in neogotische stijl herbouwd op de ruïne van het Middeleeuwse kasteel.