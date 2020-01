Keihard lachen in comedyhoofdstad

Het Utrecht International Comedy Festival (UICF), het grootste comedyfestival van het Europese vasteland, wordt dit jaar gehouden op 6 en 7 maart in TivoliVredenburg. Elke avond een non-stop programma waarbij de beste comedians uit binnen- en buitenland optreden op de verschillende podia. Nergens waren eerder zo veel comedians tegelijk te vinden, zegt de organisatie zelf.

Utrecht - Het blokkenschema met de gehele programmering staat online. Met onder andere de meest krankzinnige kok sinds de Swedish Chef van de Muppets, de inauguratie van de allereerste Stadscomedian ooit, een onverwachte cross-over tussen comedy en klassieke muziek en keiharde roastbattles op het scherpst van de snede.

Het UICF is veel voor de prijs van één: met een ticket kun je alle festivalshows zien die je maar wil. Dus geen gedoe met reserveren of extra kosten voor een voorstelling. Stel je eigen programma samen en bekijk de artiesten die je aanspreken. Met meer dan zestig comedians in zeven zalen zul je je geen seconde vervelen. Tussendoor even wat bijsnacken? Tijdens het hele festival kun je terecht bij de Foodcourt.

Over voedsel gesproken: dit jaar zal comedian-kok George Egg te zien zijn op beide avonden van het festival. Niet bepaald een zachtgekookt eitje, deze Britse comedian, maar een keiharde anarchist op kookgebied. Hij maakt restaurantwaardige gerechten met behulp van betonmolens en strijkijzers. Absolute kookwaanzin dus, maar hij zorgt er tegelijkertijd voor dat er ook heel veel humor op het menu staat.

Stadscomedian Patrick Meijer is de allereerste officiële 'lachburgemeester' van Utrecht. Nadat hij officieel is geïnstalleerd zal hij vertellen over zijn leven in de stad die tijdens het UICF met recht de comedyhoofdstad van Nederland kan worden genoemd. Ook voor niet-Utrechters valt er genoeg te lachen.

Ook uit Utrecht komt, zoals de naam al doet vermoeden, het Orkest van Utrecht. Samen met comedian Jurg van Ginkel zal dit gezelschap een optreden verzorgen tijdens het UICF. Een eenmalige show die humor en klassieke muziek bij elkaar brengt: Classique Fantastique!

Misschien niet voor iedereen zijn de Roast Battles die vrijdagavond laat op het programma staan. Comedians gaan elkaar dan te lijf met hun scherpste opmerkingen om te zien of ze elkaar op humoristische wijze knock out kunnen slaan. Keiharde actie. Maar geen zorgen over Temptation Island-achtige psychische schade bij de deelnemers: na afloop zijn het allemaal weer vrienden en kan de nazorg worden afgedaan met een troostend biertje voor de verliezer.

Uiteraard is er nog veel meer te zien op beide festivaldagen. Engelstalige luisteraars kunnen naar de energieke show van Javier Jarquin, alias The Card Ninja, of juist naar een van de droogste comedians aller tijden, Al Lubel, met zijn voorstelling Al Lubel + Al Lubel = Al Lubels. Ook aanwezig: de bruut eerlijke Engelse topcomedian Reginald D. Hunter, de Amerikaanse headliner comedienne April Macie en de zelfverklaarde 'World's Greatest Stadium Rock Band' Rayguns Look Real Enough.

Volop comedy dus in TivoliVredenburg op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart. En dan kost een kaartje voor een avond nog net geen 40 euro. En dat voor acht uur stand-up comedy van het allerhoogste niveau, zeggen ze zelf.

Website UICF: http://www.uicf.nl

Facebook UICF: https://www.facebook.com/UtrechtInternationalComedyFestival

Nieuwsbrief UICF: http://eepurl.com/dvV31r