Wolter Kroes geeft cheque aan Met je Hart

UTRECHT - Ambassadeur Wolter Kroes heeft in Utrecht Stichting Met je hart verrast met een cheque van 200.000 euro. Na een Appeltje van Oranje en mooie woorden van Koningin Máxima is dit een nieuwe én geweldige opsteker voor deze organisatie; voor alle ruim 1.500 mensen die zich vrijwillig inzetten voor Met je hart ouderen. Over een tijdsbestek van drie jaar kunnen we hiermee maar liefst 29.000 ontmoetingen, voor 4.000 ouderen, in ruim 50 gemeenten door heel Nederland organiseren. Een verdubbeling van de activiteiten dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij.

Stichting Met je hart organiseert waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen, en biedt zo een structurele oplossing voor eenzaamheid onder ouderen. Wij hopen dat u in uw medium hier aandacht aan wilt schenken. Bijgevoegd vind u het persbericht met foto's.