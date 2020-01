Baas Spoorwegmuseum staat stoel af aan 11-jarige Yatong en Julian



UTRECHT - Het Spoorwegmuseum is trotse deelnemer aan de zesde editie van JINC Baas van Morgen. Op 23 januari 2020 staat directeur Nicole Kuppens voor een dag haar stoel af aan twee leerlingen van de Ludgerschool in Utrecht. Het Spoorwegmuseum maakt deel uit van een groot gezelschap: in totaal doen maar liefst 317 'bazen' in Nederland mee aan het evenement.



Met Baas van Morgen willen het Spoorwegmuseum en JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat een succesvolle loopbaan niet voor iedereen is weggelegd. Want wie geboren wordt in een omgeving met veel armoede en weinig rolmodellen, heeft minder kans om het ver te schoppen dan leeftijdsgenootjes uit rijkere wijken. Hoe slim of talentvol hij verder ook is.





Onze jonge bazen staan vandaag een spannende dag te wachten in het Spoorwegmuseum. Yatong en Julian openen met directeur Nicole Kuppens het museum en trappen de dag af met onze collega's. Na een kijkje achter de schermen zullen zij meedenken hoe wij het museum kunnen verbeteren. Directeur Nicole Kuppens: "Ik heb de leukste baan van Nederland, ik sta dat voor een dag graag af aan Julian en Yatong. Er gebeurt achter de schermen heel veel, het is leuk om dat te laten zien. In het Spoorwegmuseum komen veel kinderen, ik vind het interessant om te horen wat zij zelf van het Spoorwegmuseum vinden en ik hoop dat ze tips voor ons hebben wat we kunnen verbeteren."





JINC Baas van Morgen wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden. Er doen kinderen en bazen mee uit Amsterdam, Arnhem, Breda, Flevoland, Groningen, Haaglanden, Kennemerland, Leeuwarden, Leiden, Oost-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Tilburg, Utrecht, Zaanstad en Zuid-Limburg.