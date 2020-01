'Kruimeltje' en 'Anna' lezen voor in Utrecht

UTRECHT - Kruimeltje is terug! Vanaf 5 februari draait de nieuwe Kruimeltje-film Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn in de Nederlandse bioscopen. In de boekhandel en online is nu al het gelijknamige boek te verkrijgen. Met dit boek heeft de klassieker Kruimeltje van Chris van Abkoude na bijna 100 jaar een opvolger gekregen.

Om het verschijnen van boek en film extra luister bij te zetten, is er op vrijdagmiddag 31 januari een Kruimeltje-middag in Utrecht. Om 14.00 uur start bij Kinepolis Jaarbeurs een speciale voorvertoning van de nieuwe Kruimeltjefilm in aanwezigheid van hoofdrolspelers Viggo Neijs (Kruimeltje) en Sabijn Dunnewijk (Anna). Onder het motto 'Elk Kruimeltje helpt' gaat van elk verkocht filmkaartje 50 cent naar de stichting Bio Vakantieoord.

Utrechtse Kinderboekwinkel

Na afloop van de voorvertoning van de film gaan de acteurs naar de Utrechtse Kinderboekwinkel voor een meet & greet en een voorleessessie uit het gloednieuwe boek Kruimeltje en de strijd om de goudmijn.