Je talent ontdekken tijdens 'in de Lik'

Roberto Cancian

Festival van de Toekomst

Ontdekken wie je bent en ontdekken wat je kunt en waar je aan kunt werken, waren afgelopen woensdag belangrijke pijlers tijdens het Festival van de Toekomst in de oude gevangenis op het Wolvenplein. Missie030 is de Utrechtse naam voor de maatschappelijke diensttijd (MDT). "Het geeft jongeren een bijzondere kans om hun talenten te ontdekken, echt van betekenis te zijn voor de maatschappij, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst", legt kwartiermaker Jan van Veelen uit tijdens het Jongerenfestival in de 'Lik'.

UTRECHT - Het Festival van de Toekomst, het startschot van het Missie030 programma van de gemeente, liet jongeren tussen de 16 en 27 jaar via te gekke workshops zowel ontdekken als ervaren wat ze het komende jaar kunnen leren en waar nieuwe kansen liggen. "De workshops hebben de jongeren een inkijkje gegeven in de drie programma's die onderdeel zijn van Missie030. De gemeente Utrecht werkt samen met verschillende partijen uit de stad aan de proeftuin voor Maatschappelijke Dienst Tijd", geeft Jan van Veelen aan. De ruim veertig jongeren konden kiezen uit de workshop over Sociaal ondernemerschap, Sport & Events en Future Urban Living. Daarnaast was er een skateboard workshop waar de jongeren op een speciale manier konden ontdekken welke skills en welke kwaliteiten ze in huis hebben. Op het Dromenplein konden de jongeren na de twee workshoprondes in gesprek gaan over de kansen en wensen en direct een intake gesprek aan gaan om één van de 45 plekjes te bemachtigen. "Een gratis traject waarin we in drie rondes, de eerste gaat op 2 maart al van start, werken aan een praktijkgericht trainingsprogramma", zegt Van Veelen.

Prijs

Voor de workshoprondes van start gingen, overhandigde wethouder Maarten van Ooijen een prijs aan het jongerenpanel dat de naam Missie030 bedacht heeft. "Missie 030 geeft de jongeren een bijzondere kans om hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken voor de toekomst. Op deze manier weten ze beter wat ze moeten doen." Dat vulde Jan van Veelen even later ook aan. "Jongeren kunnen straks 22 weken ervaring op doen bij bedrijven. Die ervaringen nemen ze mee en zal hen sterker maken. Ze leren vaardigheden, doen inspiratie op en vergaren kennis, daarnaast wordt de stad er ook beter van. Een win-win situatie." Het startfestival was een stap over de drempel voor menig jongeren om te zien wat ze in huis hebben. "Leuk om meer te horen over sociaal ondernemen maar ook om te merken dat mensen je daar bij willen helpen en ondersteunen", zei één van de aanwezige jongeren. Zo werd het eerste verschil al gemaakt. "Het is een project van twee jaar. Wij hebben jongeren een idee gegeven wat er is en dat ze mooie stappen en mooie dingen kunnen doen. De mogelijkheden zijn er ook voor jongeren die er nu niet waren." Zie voor meer info: www.missie030.nl