Stelling blaast 't Hoogt nieuw leven in

Paul Hustinx

Derde filmhuis van cineast

Hij doet het! Wat na de eerdere bekendmaking dat er voor de vroegere panden van filmtheater 't Hoogt toch weer een culturele bestemming werd beoogd nog slechts een theoretische optie was, gaat nu toch gebeuren. Het wordt weer een filmhuis, en de exploitant? Inderdaad, de Utrechtse cineast Jos Stelling, eigenaar van het Hartlooper Complex. Althans, deze invulling wordt onderzocht.

Utrecht - Toen 't Hoogt vorig jaar de panden verliet, werd er nog van uitgegaan dat de panden een woonfunctie zouden krijgen met een beperkte horecavoorziening in het vroegere café. Onder andere door erfpachtproblemen rezen er al snel vraagtekens bij een woonbestemming.

Maar er speelde meer. Bij het Utrechts Monumentenfonds UMF, dat de panden ter renovatie opkocht, kwamen al snel andere ideeën op, zeker nadat directeur Suzan te Brake in contact kwam met Jos Stelling, die enorm ervan was geschrokken hoe mistroostig de plek waar hij vroeger dagelijks zat erbij lag en die meteen visioenen had hoe het ook zou kunnen.

"Jos heeft me meegenomen", zei Te Brake afgelopen vrijdag bij de presentatie van de plannen. Stelling zelf benadrukte het voor het geld niet te hoeven doen. "Ik ben geen filmboer, maar wij houden van Utrecht".

Een belangrijke kanttekening is wel dat de plannen zich nog in een onderzoeksstadium bevinden, maar gezien het Hartloopercomplex het best lopende arthouse van Nederland is, is de cineast, gesteund door zijn omgeving, optimistisch over de commerciële haalbaarheid.

De markt is ook binnen zijn bedrijf nog niet verzadigd, merkt hij. Het filmaanbod is zo groot dat hij veel films in zijn ogen te snel voor nieuwere moet inwisselen. Een paar extra zalen bieden deze films meer tijd en meer publiek.

Stelling wil zijn drie filmhuizen - naast Hartlooper bezit hij ook Springhaver - geen aparte identiteit qua filmtype meegeven. Dat is door de snelle ontwikkelingen in het filmaanbod niet zo makkelijk. Wel wil hij voor 't Hoogt, dat overigens 'Slachtstraat' gaat heten en drie zalen gaat omvatten, in de grootste zaal steeds een wat grotere aandachtstrekker voorhanden hebben.

Maar is dit alles ook levensvatbaar als straks het vroegere Hoogt onder de naam 'de Machinerie' op Werkspoor haar Centrum voor Beeldcultuur in bedrijf heeft? Stelling was immers lange tijd zeer kritisch over te veel spelers in de Utrechtse arthousewereld. "Ik ben gestopt met het vechten tégen dingen, ik ga nu vóór iets vechten. Wij gaan uit van onze eigen kwaliteit".

Stelling wil de zalen ook door middel van een lift beter voor eenieder toegankelijk maken dan voorheen bij 't Hoogt.

Wanneer gaat 'filmtheater Slachthuis' open? Welnu, eerst moeten de plannen nog op haalbaarheid worden getoetst, het verbouwen gaat een half tot een heel jaar duren, maar '2021 moet lukken'. "Maar misschien gaan we al wel eerder open dan we (officieel) open gaan", voegt Stelling toe.