Poëtische muziek in het museum

utrecht - Op vrijdag 31 januari vindt er een concert plaats bij Pop-up Museum Oud Amelisweerd. Bezoekers worden door fortepianist Slava Poprugin en sopraan Jutta Maria Böhnert meegenomen op een poëtische reis. Ze verzorgen Franstalige liederen van Debussy, Liszt, Glinka en Tsjaikovsky in hun programma 'Voyage Poëtique'. De aanvang is 15.30 uur. Prijs: € 18, Museumkaart € 15.

Tickets via Geelvinck Museum, resterende tickets op de dag zelf aan de kassa beschikbaar. Meer informatie verkrijgbaar via www.popupmoa.nl of info@popupmoa.nl.

Slava Poprugin brengt het klassieke muziekrepertoire op unieke wijze aan zijn publiek. Zijn uitvoeringen zijn altijd provocerend, maar ook vol gevoel en oprechtheid. Luisteraars worden meegenomen in het verhaal en beleven het van het eerste tot het laatste moment. Jutta Maria Böhnert zong al voor concerten en operaproducties in Europa, Australië, China en Japan. Daarnaast wijdt ze zichzelf aan recitals, in het bijzonder aan de melodieën van Duitstalige en Franstalige componisten.

Traditie

In landhuizen en kastelen is altijd gemusiceerd. Zonder enige twijfel hebben bewoners van Oud Amelisweerd in vroeger tijden zelf en samen muziek gemaakt. Deze lange traditie wordt nieuw leven ingeblazen met de concertreeks samen met Museum Geelvinck.