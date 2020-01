Scholierenideeën helpen FC Utrecht

Jan van Stipriaan Luïscius

Voetbalclub kan verduurzamen

UTRECHT - Het spelershome van FC Utrecht is niet de plek waar over duurzaamheid wordt gesproken. Eind vorige week echter wél. Leerlingen van Utrechtse voortgezet onderwijsscholen presenteerden daar een plan hoe de voetbalclub kan verduurzamen.

Utrecht - Een en ander is een initiatief van onderwijsvernieuwers Guido Bastiaans en Jacomijn de Vries. Met het innovatieplatform LAB18 zijn ze lokaal - in Utrecht - aan de slag gegaan om te verkennen 'hoe we duurzame ontwikkeling kunnen integreren in ons onderwijssysteem.' Het team van docenten, leerlingen, studenten, docentopleiders en verschillende experts heeft de afgelopen tijd vorm gekregen door samen te onderzoeken en vooral te leren.

Thema: hoe verduurzamen we FC Utrecht? 24 leerlingen (verdeeld in twee teams) van verschillende scholen en niveaus zijn gedoken in het verduurzamen van de Eredivisieclub. Daarbij zijn de pijlen gericht op de supporters.

Team Rood heeft ideeën om een grote fietsenstalling rond het stadion te realiseren, waar mensen kunnen werken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Meer mensen op de fiets dus, beter voor de CO2-uitstoot. En de parkeerplaats mag volgens de leerlingen groener. Dat heeft een positieve uitwerking op het imago van de club, menen de scholieren. ''Veertig tot zestig procent komt per auto, slechts twintig tot dertig procent per fiets. Dat kan beter.'' Om een en ander te verwezenlijken komt een uitgebreide campagne op gang, ook op sociale media en online-kanalen.

Team Wit werd winnaar: meer zonnepanelen, promoten van het ov (naar de Galgenwaard), inzamelactie om afval te scheiden en te verkopen. Veel blijft na duels achter. Verder nog meer dan nu het geval is een familiegevoel creëren bij de FC. De FC is nu al zeer actief op maatschappelijk vlak, maar dat kan beter, zeggen de leerlingen.

De presentaties werden beoordeeld door Frans van Seumeren, eigenaar FC Utrecht, Nynke Bakker, manager FC Utrecht maatschappelijk en Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging.

Juryvoorzitter Van Seumeren zei het moeilijk te vinden om een keuze te maken. Hij prees de inzet van de leerlingen en beide onderwijsvernieuwers. De eigenaar van FC Utrecht beloofde de verschillende suggesties serieus te bekijken. ''De fietsenstalling bijvoorbeeld (van het verliezende team, red) vind ik een fantastisch idee.'' Ook het scheiden van afval beoordeelde Van Seumeren als 'uitstekend.'

De FC-eigenaar had nog nieuws: hij pleit voor een soort Sportcentrum Papendal II, in samenwerking met andere sportverenigingen. ''Verbintenissen sluiten, zodat we meer mensen kunnen uitnodigen. Overal wandelpaden creëren, een grote fietsenstalling en deels autovrij.'' Van Seumeren aast op de Galgenwaard met bijbehorende grond om meer armslag voor zijn plannen te realiseren.

Info: www.o3-effect.nl