Utrechtse leerlingen in debat in de Tweede Kamer

UTRECHT – Op 7 februari gaat het Europees Jeugdparlement van start in Den Haag. Tachtig scholieren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar spelen dan vier dagen lang het Europees parlement na. Onder hen ook leerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht. Net als echte politici voeren ze pittige debatten over onderwerpen die nu spelen. Bedachte oplossingen worden besproken en in stemming gebracht. De Oude Zaal van de Tweede Kamer is dit jaar het decor van laatste dag van de conferentie. Garrette Clark, Programme Officer van het United Nations Environment Programme is één van de gastsprekers op zaterdag 8 februari.

Hannah Wessels (18 jaar, student en projectmanager Europees Jeugdparlement): 'Wij bootsen het Europees Parlement na, met alles erop en eraan. Jongeren worden zo aangemoedigd zich in de actualiteit te verdiepen. Ze leren hoe democratie werkt en over landsgrenzen heen te kijken. Dit jaar gaat het debat onder andere over gelijkheid voor vrouwen, jongerenwerkloosheid en de klimaatproblematiek. De uitkomst van dit soort debatten is meestal heel verrassend omdat jongeren vaak een andere koers kiezen dan de wereldleiders. Dat we dit jaar in de Tweede Kamer zitten maakt het allemaal nog specialer.'

Europees Jeugdparlement

Het Europees Jeugdparlement, opgericht in 1987, is een onafhankelijk onderwijsproject voor en door jongeren. Door het Europees Parlement na te bootsen worden scholieren in het middelbaar onderwijs gestimuleerd kritisch na te denken over Europese vraagstukken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Door het jaar heen vinden op middelbare scholen in het land regionale voorrondes plaats. Van daaruit gaan tachtig scholieren door naar de afsluitende conferentie. Het Europees Jeugdparlement is onderdeel van het European Youth Parliament, één van de grootste platformen voor debat en uitwisseling van ideeën onder jonge Europeanen. Verspreid door Europa doen jaarlijks 30.000 jongeren mee.