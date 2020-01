STRTFSTVL, het indoor straattheaterfestival van Nederland

UTRECHT - Op zondag 16 en maandag 17 februari barst het indoor straattheaterfestival van Nederland los in DeFabrique te Utrecht.

Met méér dan 50 optredens per dag, kijk je je ogen uit. STRTFSTVL is zeer geschikt voor jong en oud. Dus kom met je vrienden, familie en (klein)kinderen. Straatartiesten, circusacts, muurdans, jongleurs en acrobaten uit binnen- en buitenland treden op. Voor een kaartje kun je alle acts zien. Er zijn acts te zien die voor de eerst in Nederland te zien zijn. Dus hou je van straattheater en wil je je laten verwonderen? Kom dan naar DeFabrique.

Een greep uit het programma:

Meatball & van de Camp uit Utrecht. Frantastica (NL), Bencha Theater (NL), Strange Company (USA/CAN), McFois (FRA), Circooltura ( SUI), Frabizio Rosselli (IT/FRA), Adriano Cangemi (ARG), Globus Hystericus (SLO), VariéTique (NL) en Markusen (ESP/D)

Zondag 16 februari van 12.00 – 20.00 uur en maandag 17 februari van 10.00 - 18.00 uur is het straattheaterfestival zonder klinkers. Op maandag zijn de kaarten goedkoper. Koop je tickets op. https://www.strtfstvl.nl/bezoeken.html

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht.