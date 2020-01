'Toyboy of het heerlijke leven boven de veertig' is de titel van de try-0ut van de cabaretgroep WijneSpeelt, te zien bij ZIMIHC theater Wittevrouwen aan de Bouwstraat op vrijdag 31 januari vanaf 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.zimihc.nl/wittevrouwen.

Utrecht - Ze zijn veertig en spartelen. Waren de zussen Miriam en Carla Wijnen vroeger jonge, strakke cabarettalentjes met prijzen op de schoorsteenmantel, nu zijn ze midlifers die na een carrièreswitch weer in het theater zijn beland. Met humor onderzoeken ze de dingen waar veertigers mee dealen, van loopbaanwissel tot relatiecrisis, uitzakkende lichamen, coaches en pubergeweld, maar ook tinderende toyboys en de blik naar het (on)eindige.

''De show is eerlijk en grappig'', zeggen de zussen. ''Relativeren en hard lachen om alles wat je tegenkomt in de midlife-fase vinden we nodig. Neem jezelf niet té serieus en ga je midlife met humor te lijf. De issues van veertigers zijn ook herkenbaar voor mensen die jonger of juist ouder zijn. Liefde, uiterlijk, werk, je leven zin geven, dat speelt op alle leeftijden. Maar rond de veertig zit een interessante piek van getwijfel en keuzes maken die we in deze voorstelling uitwerken.''

Cabaretier en pianist Mike Boddé gaf adviezen voor de voorstelling, die nog in de opbouwfase is.